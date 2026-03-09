Un homme âgé d’une trentaine d’années a perdu la vie après avoir été frappé à l’arme blanche dimanche dans une rue de Niort, dans les Deux-Sèvres. L’agression s’est produite en pleine voie publique, entraînant l’intervention rapide des secours et des forces de l’ordre.

La victime, grièvement touchée, n’a pas pu être sauvée malgré la prise en charge par les équipes médicales. Les circonstances exactes de cette attaque restent pour l’instant floues et font l’objet d’investigations.

Un individu placé en garde à vue

Peu après les faits, un homme a été arrêté par les policiers et placé en garde à vue. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer son implication éventuelle dans la mort de la victime.

Les auditions et les premières analyses doivent permettre d’éclaircir le déroulement de l’agression et d’établir les responsabilités dans cette affaire.