Soupçons de dérives lors d’une mission en forêt : des anciens soldats jugés pour des faits graves en Guyane

Huit militaires ou anciens membres des forces armées ont été jugés à Cayenne pour des faits présumés commis lors d’une opération en zone d’orpaillage clandestin en octobre 2024. Quatre d’entre eux encourent des peines de prison ferme partielle, le parquet ayant requis jusqu’à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis pour les plus gradés.

Selon les accusations, une patrouille aurait exigé une remise d’or sous la menace auprès d’orpailleurs illégaux dans un secteur isolé de l’ouest guyanais. Des objets auraient également été emportés lors de ces interventions. Plusieurs prévenus contestent les faits, tandis que certains reconnaissent des comportements inappropriés, évoquant une mission de renseignement ayant dégénéré.

Des pratiques dénoncées au sein des opérations en milieu clandestin



Au cours de l’audience, l’un des anciens militaires a décrit des dérives récurrentes lors des missions en forêt, affirmant que des saisies informelles d’équipements ou de biens étaient tolérées. Le parquet a dénoncé des agissements portant atteinte à l’image des forces armées, estimant que la hiérarchie sur place avait laissé faire ces pratiques.

La défense a contesté la solidité du dossier, soulignant l’absence de preuves matérielles et reposant sur des témoignages jugés fragiles. Une demande de nullité de la procédure a également été soulevée. Le tribunal doit rendre sa décision le 12 mai prochain.