Reims : un homme de 37 ans tué par balles, une enquête pour assassinat ouverte

Un homme de 37 ans est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi après avoir été grièvement blessé par arme à feu à Reims. Le parquet a ouvert une enquête pour assassinat, privilégiant la piste d’un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants.

Les secours sont intervenus peu avant 23 heures après avoir découvert la victime touchée par plusieurs tirs. Transporté en urgence au centre hospitalier de Reims dans un état critique, l’homme a succombé à ses blessures quelques heures plus tard, aux alentours de 4 heures du matin.

La piste du narcotrafic privilégiée

Selon le procureur de la République de Reims, François Schneider, la victime était « très connue » des services de police et de la justice. Les premiers éléments de l’enquête laissent penser que cet homicide s’inscrit « très vraisemblablement » dans un contexte de trafic de stupéfiants.

Cette nouvelle affaire intervient dans un contexte de multiplication des violences liées au narcotrafic dans plusieurs villes françaises, où les rivalités entre réseaux criminels donnent régulièrement lieu à des règlements de comptes armés.

Les auteurs toujours recherchés

L’enquête a été confiée au Service interdépartemental de police judiciaire (SIPJ) de Reims, chargé d’identifier les circonstances exactes des faits et de retrouver le ou les auteurs des tirs.

À ce stade, aucun suspect n’a été interpellé. Les investigations se poursuivent afin de déterminer le mobile précis de l’attaque et les éventuelles responsabilités au sein des réseaux criminels locaux.