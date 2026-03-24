SOCIÉTÉ Police-Justice

Procès pour viols : 18 ans de réclusion requis contre Tariq Ramadan, absent à l’audience

24 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Procès pour viols : 18 ans de réclusion requis contre Tariq Ramadan, absent à l’audience
Procès pour viols : 18 ans de réclusion requis contre Tariq Ramadan, absent à l’audience

Dix-huit ans de réclusion criminelle ont été requis ce mardi contre l’islamologue Tariq Ramadan, jugé par défaut devant la cour criminelle de Paris pour des accusations de viols. Absent depuis l’ouverture du procès le 2 mars, il n’a pas comparu à l’audience, ses avocats évoquant initialement une aggravation de sa sclérose en plaques.

Ce mardi, la défense a indiqué que Tariq Ramadan devait être hospitalisé en psychiatrie. Malgré cette absence, les réquisitions ont été prononcées, marquant une étape décisive dans ce dossier sensible, au cœur de plusieurs années de procédures judiciaires et de controverses.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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