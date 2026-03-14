Un homme de 31 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire à Paris, soupçonné d’avoir administré pendant près de deux ans une importante plateforme pédopornographique accessible sur le darkweb. Interpellé à Toulouse, il est accusé d’avoir dirigé le site baptisé « Alice in Wonderland » entre 2022 et sa fermeture par les autorités en septembre 2024.

Selon le parquet de Paris, le suspect est notamment soupçonné d’avoir géré les utilisateurs, alimenté le site et organisé différentes sections de la plateforme, qui permettait l’échange et la diffusion d’images pédopornographiques. Il a été mis en examen pour plusieurs infractions, dont fourniture d’une plateforme permettant des transactions illicites en bande organisée, détention et diffusion d’images pédopornographiques.

Une enquête internationale contre un vaste réseau

L’enquête avait été ouverte en juin 2024 par la section de lutte contre la cybercriminalité et confiée à l’Office des mineurs. La plateforme « Alice in Wonderland » comptait des centaines de milliers d’utilisateurs et permettait non seulement la diffusion de contenus pédocriminels mais aussi la mise en relation d’individus susceptibles de commettre des violences sexuelles sur des enfants.

Avant sa fermeture par les autorités allemandes en septembre 2024, plusieurs responsables de la plateforme avaient déjà été condamnés en Allemagne. En novembre dernier, cinq exploitants âgés de 44 à 63 ans ont été condamnés à des peines allant jusqu’à dix ans et demi de prison par un tribunal de Mönchengladbach. L’enquête française s’inscrit dans cette coopération internationale visant à démanteler les réseaux pédocriminels actifs sur le darkweb.