Paris : trois hommes, dont deux animateurs périscolaires mis en cause dans des agressions sexuelles sur mineurs

À Paris, trois hommes, dont deux animateurs périscolaires, ont été interpellés pour des agressions sexuelles visant douze enfants âgés de 3 à 9 ans. Les faits, survenus dans plusieurs écoles de la capitale, ont donné lieu à des procédures judiciaires distinctes menées ces dernières semaines.

Dans le XVe arrondissement, neuf enfants ont été victimes d’un animateur au sein d’un établissement scolaire. Dans le XXe, deux très jeunes enfants auraient été agressés par le mari d’une enseignante. Un troisième cas concerne une école du Xe arrondissement, où une fillette a été prise pour cible par un autre animateur.

Une affaire sensible aux répercussions politiques

Un enseignant du même établissement du Xe arrondissement a également été placé en garde à vue dans une enquête distincte concernant plusieurs enfants, sans être présenté à la justice à ce stade. L’ensemble des dossiers a été confié à la brigade de protection des mineurs.

Ce scandale intervient en pleine période électorale et ravive les critiques sur la gestion du périscolaire dans la capitale. La municipalité assure avoir renforcé les procédures, notamment en suspendant immédiatement les agents concernés dès les premiers signalements.