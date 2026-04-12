Montpellier : enquête ouverte après une altercation violente entre élèves et enseignant

Une enquête administrative a été ouverte après une altercation survenue dans un lycée de Montpellier entre un professeur et plusieurs élèves. Les faits, filmés et diffusés sur les réseaux sociaux, ont suscité une réaction des autorités éducatives qui évoquent une scène de violence inacceptable en milieu scolaire.

L’incident s’est produit dans un couloir de l’établissement, lorsqu’un enseignant est intervenu pour demander à des élèves de quitter les lieux. Selon les premiers éléments, la situation a rapidement dégénéré après un refus d’obtempérer, conduisant à un échange de gestes violents entre l’adulte et les élèves.

Une enquête administrative lancée en urgence

Les images diffusées montrent une confrontation physique au cours de laquelle l’enseignant et plusieurs élèves en viennent aux mains. Le professeur aurait été mis au sol après avoir lui-même porté un coup, dans un contexte encore en cours d’analyse.

Dans l’attente des conclusions de l’enquête, des mesures conservatoires ont été prises à l’encontre du professeur et de deux élèves. Des inspecteurs doivent être dépêchés sur place et des équipes de sécurité mobilisées afin de rétablir un climat apaisé au sein de l’établissement.