Mayotte : une opération de sécurité d’ampleur lancée contre la délinquance

Les autorités ont lancé à Mayotte une nouvelle opération de grande envergure baptisée « Kingia », destinée à lutter contre l’insécurité sur le territoire. Prévue pour durer deux mois, elle mobilise une centaine de forces de l’ordre avec pour objectif de s’attaquer à la délinquance, à l’économie informelle et à l’habitat insalubre.

Le préfet de Mayotte a présenté ce dispositif aux élus locaux, en affichant la volonté de provoquer un « choc de sécurité ». Parmi les objectifs fixés figure notamment l’interpellation de plusieurs dizaines de chefs de bandes, dans un contexte marqué par une criminalité persistante.

Une stratégie globale mêlant sécurité et contrôle

L’opération prévoit également des actions ciblées contre la fraude, avec plusieurs dizaines d’interventions programmées, ainsi que des démantèlements de bidonvilles. Elle s’inscrit dans la continuité de précédentes opérations menées ces dernières années sur le territoire.

Si certains élus saluent cette initiative, ils soulignent aussi la nécessité d’accompagner ces mesures sécuritaires par des politiques sociales, notamment en direction des jeunes. Le territoire reste confronté à des niveaux de violence supérieurs à la moyenne nationale, ce qui alimente les attentes en matière de réponses durables.