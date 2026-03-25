Lyon : le suspect nie le terrorisme après la mort d’Ashur Sarnaya

À Lyon, l’enquête avance à pas lourds sur l’assassinat d’Ashur Sarnaya, tué le 10 septembre 2025. L’homme, chrétien irakien réfugié en France, vivait avec un lourd handicap et se déplaçait en fauteuil roulant. Il avait fui l’Irak avec sa sœur après des menaces, et s’exprimait régulièrement sur TikTok, racontant son passé et sa foi, un contenu qui aurait aussi attiré des menaces attribuées à des islamistes.

Face aux enquêteurs, le suspect, Sabri B., né en Algérie le 16 décembre 1997, joue une partition très différente. Mis en examen pour assassinat terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle, il se présente comme fragile, sous emprise, et jure n’avoir aucun lien avec le djihadisme ou l’islamisme. Une ligne de défense classique dans les dossiers où la qualification terroriste fait tout basculer, du rythme de l’instruction aux moyens engagés.

Un témoin évoque des « positions très radicales »

Voilà que le récit se fissure. Un témoin entendu récemment dit se souvenir de « positions très radicales sur les questions religieuses » prêtées au mis en cause, un élément qui contredit frontalement l’image de l’homme éloigné de toute idéologie. Ce genre de déclaration n’est pas un verdict, mais c’est un caillou dans la chaussure des enquêteurs, obligés de recouper, vérifier, dater, comprendre les fréquentations et les éventuelles bascules.

L’affaire s’inscrit aussi dans un climat plus large, celui d’attaques islamistes recensées en France en 2025, après des faits survenus à Apt en janvier et à Mulhouse en février. Dans ce contexte, chaque détail compte, et la justice antiterroriste avance avec cette exigence froide, établir un déroulé précis, fixer un mobile, trancher entre acte isolé et logique idéologique, sans se payer de mots.

Autre pièce versée au dossier, une procédure italienne. Sabri B. aurait fui la France au lendemain des faits avant d’être interpellé en Italie, ce qui renforce mécaniquement les questions sur sa préparation et ses appuis. L’instruction continue, la qualification terroriste reste au cœur de la procédure, et le dossier, lui, s’épaissit, jusqu’à faire émerger une vérité judiciaire qui dira ce que la France doit regarder en face.