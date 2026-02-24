L’horreur ! Plus de 200 photos pédopornographiques retrouvées dans la cellule de Marc Dutroux

On vient de l’apprendre. Lors d’une fouille générale effectuée en 2024 à la prison de Nivelles, quelque 200 photographies à caractère pornographique ont été retrouvées dans la cellule de Marc Dutroux, détenu en isolement. Environ la moitié de ces images représentaient des enfants nus dans des contextes sexuels.

Un criminel tristement célèbre

Marc Dutroux, aujourd’hui âgé de 69 ans, est considéré comme l’un des criminels les plus tristement célèbres de Belgique. Condamné à la prison à vie en 2004 pour l’enlèvement, la séquestration et le viol de six jeunes filles, ainsi que pour le meurtre de quatre d’entre elles, il purge sa peine depuis 1996. Les victimes incluent notamment Julie et Mélissa, qu’il a laissées mourir de faim.

La découverte de ces images a conduit à l’ouverture d’une instruction judiciaire. Les autorités cherchent à déterminer l’âge des personnes représentées et à établir les circonstances dans lesquelles les clichés ont été stockés dans la cellule. Cette procédure pourrait entraîner de nouvelles inculpations, sans modifier la peine de prison à vie déjà infligée à Dutroux.

La défense de Marc Dutroux a contesté ces accusations, affirmant que les photographies auraient pu être introduites dans la cellule à son insu. Les autorités judiciaires poursuivent néanmoins leurs investigations, considérant que la présence de ces images dans la cellule d’un détenu condamné pour crimes sexuels graves constitue un élément préoccupant.