Goussainville: le frère du maire en garde a vue après un coup de couteau sur un proche de l’opposition

Mardi à Goussainville (Val-d’Oise), une dispute entre deux hommes a bascule dans la violence. Le frère d’Abdelaziz Hamida, maire divers gauche réélu de la commune, a été place en garde a vue après avoir blesse au couteau un soutien de l’opposition, selon des informations de presse confirmées par le parquet de Pontoise. Une affaire qui, sur le papier, ressemble a un banal accès de colère mais qui, dans une ville ou la politique se vit souvent au ras du trottoir, prend tout de suite une autre couleur.

Selon le ministere public, la victime n’etait pas elu ni officiellement membre de la liste d’opposition lors des dernieres municipales, meme si elle en etait un soutien. La rencontre aurait ete fortuite. Les deux hommes s’accrochent, les mots montent, les poings suivent, puis Hosseyne Hamida, 42 ans, sort une arme blanche et porte un coup de couteau, dans une zone non letale. La blessure est presentee comme superficielle, sans atteinte d’une « zone vitale » et sans degats importants, les jours de la victime ne sont pas en danger.

Une querelle locale qui tourne au fait divers

Dans l’ombre de cet episode, il y a aussi le climat d’une rivalite municipale encore chaude. Abdelaziz Hamida a conserve son fauteuil au second tour avec 50,4% des voix face a la liste menee par Jean-Charles Laville, une marge courte, le genre de resultat qui laisse des traces et entretient les tensions de quartier. Quand les camps se croisent, le moindre regard peut se transformer en provocation, et la politique, au lieu de rester dans les salles de reunion, s’invite sur le trottoir.

L’affaire tombe, forcement, dans un contexte ou le nom du maire a deja fait l’objet d’articles, notamment lors de sa premiere election en 2020, quand la presse avait evoque un ancien fichage S ensuite leve, sur fond de soupcons de radicalisation dans son entourage. Rien ne permet a ce stade de relier ces elements au coup de couteau, le parquet s’en tient aux faits de l’altercation. Reste une impression tenace: dans certaines communes, la frontiere entre affrontement politique et reglement de comptes personnel est fine, et a l’approche des prochaines echeances, chacun guettera les suites judiciaires autant que les repercussions sur la vie municipale.