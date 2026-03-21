Fin de cavale pour le détenu évadé avec de faux policiers, Ilyas Kherbouch, arrêté dans le sud de la France

Treize jours après une évasion spectaculaire, Ilyas Kherbouch, surnommé « Ganito », a été interpellé dans le sud de la France. Le jeune homme de 21 ans a été arrêté sans incident à Canet-en-Roussillon par plusieurs unités spécialisées, mettant fin à une cavale très médiatisée.

Détenu pour plusieurs affaires, il s’était évadé le 7 mars de la prison de Villepinte grâce à un stratagème inédit. Des complices s’étaient fait passer pour des policiers afin de le faire sortir officiellement de l’établissement, sans éveiller immédiatement les soupçons.

Une évasion organisée qui intrigue les enquêteurs

L’absence du détenu n’avait été constatée que deux jours plus tard, à l’issue du délai légal d’une garde à vue. L’affaire a rapidement conduit à l’ouverture d’une information judiciaire et à plusieurs interpellations, notamment de suspects impliqués dans la mise en scène de cette fausse extraction.

Les enquêteurs s’interrogent désormais sur l’organisation précise de cette opération, qui pourrait impliquer des faits de corruption et d’usage de faux documents. Le profil du fugitif, déjà impliqué dans plusieurs affaires sensibles, renforce l’attention portée à ce dossier.