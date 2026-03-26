Escroquerie bancaire : onze suspects jugés pour un vaste réseau de fraude

Onze personnes sont jugées pour leur implication présumée dans une vaste escroquerie aux faux conseillers bancaires, ayant permis de détourner environ 740.000 euros auprès de nombreuses victimes.

Les prévenus sont accusés d’avoir usurpé l’identité de conseillers bancaires afin de piéger des particuliers. En contactant leurs victimes par téléphone, ils parvenaient à instaurer un climat de confiance avant de les convaincre de transmettre des informations sensibles ou de valider des opérations frauduleuses.

Un mode opératoire bien rodé

Cette technique, de plus en plus répandue, repose sur des scénarios crédibles, souvent liés à de prétendues fraudes en cours sur les comptes des victimes. Sous couvert d’urgence, les escrocs incitent leurs interlocuteurs à effectuer eux-mêmes des virements ou à communiquer leurs codes bancaires.

Le préjudice total s’élèverait à 740.000 euros. L’enquête a permis d’identifier un réseau structuré, avec des rôles répartis entre les différents membres, certains étant chargés des appels, d’autres de la récupération et du blanchiment des fonds.

Ce procès illustre l’ampleur croissante des fraudes bancaires à distance, qui ciblent des particuliers de tous profils et restent difficiles à détecter en temps réel.