En Espagne, une jeune paraplégique obtient l’aide à mourir après deux ans de combat judiciaire

Jeudi 26 mars, en fin d’apres-midi, Noelia Castilla est morte en Espagne après avoir obtenu une aide médicale à mourir. Elle avait 25 ans, était paraplégique et demandait cette issue depuis près de deux ans. Face a elle, ses parents, opposés a sa démarche, ont multiplié les recours. Résultat, une décision intime, encadrée par la loi, s’est retrouvée exposée en pleine lumière, disséquée au tribunal, rallongeant une procédure qui, pour la jeune femme, devait justement mettre fin a une souffrance qu’elle disait ne plus supporter.

La loi dit « oui », la famille dit « non »

La bataille s’inscrit dans le cadre de la loi organique espagnole sur l’euthanasie, entrée en vigueur en juin 2021, qui autorise euthanasie et suicide médicalement assisté sous conditions strictes. Il faut etre majeur, jugé apte et conscient, atteint d’une maladie grave et incurable ou d’une affection chronique provoquant une souffrance jugée « intolérable ». La demande se fait par écrit, elle doit etre répétée, puis examinée par une commission régionale indépendante, avec médecins, juristes et experts en bioéthique. Sur le papier, tout est balisé. Dans la vraie vie, quand la famille conteste la volonté du patient, le balisage devient un champ de mines, entre doutes sur le consentement, argument des alternatives comme les soins palliatifs et défense, coté autorités sanitaires, de l’autonomie d’une personne « libre et éclairée ».

Avec la mort de Noelia Castilla, l’affrontement judiciaire s’éteint, mais la question reste sur la table, lourde, presque impossible a refermer. Jusqu’ou la famille peut-elle peser quand la loi reconnaît le choix individuel, et a partir de quel moment la justice, en voulant protéger, finit par retarder ce que la personne demande explicitement ? Pour l’Espagne, ce dossier fait figure de précédent et rappelle que l’euthanasie, meme légalisée, ne se règle jamais uniquement a coups de formulaires: c’est aussi une histoire de liens, de culpabilité, de frontières, celles qu’on trace entre protéger et décider a la place d’autrui.