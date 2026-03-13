La cour d’assises de la Manche a condamné jeudi 12 mars un homme de 21 ans à trente ans de réclusion criminelle pour le viol avec torture d’une femme à Cherbourg en 2023. La peine, prononcée à Coutances, est assortie d’une période de sûreté de vingt ans et correspond aux réquisitions de l’avocat général.

Les faits remontent au 4 août 2023, lorsque la victime, âgée de 29 ans, avait été agressée à son domicile. Gravement blessée lors de l’attaque, elle avait été plongée dans le coma et avait dû subir une opération chirurgicale de six heures, suivie de plusieurs semaines d’hospitalisation.

Une violence extrême soulignée par la cour

Rapidement arrêté après les faits, l’accusé avait reconnu l’agression lors de sa garde à vue. Il avait été mis en examen pour viol avec torture ou actes de barbarie alors qu’il avait 18 ans. Lors du procès, la présidente de la cour a notamment évoqué l’extrême violence des faits, l’absence d’empathie et la dangerosité du condamné.

La victime, dont l’avocate affirme que la vie a été « profondément brisée » par cette agression, a accepté de venir témoigner malgré la difficulté de revivre les faits. Le procès s’est déroulé à huis clos, à la demande de la jeune femme, dans une affaire qui avait suscité une forte émotion lors de sa révélation en 2023.

Le casier judiciaire du condamné mentionnait déjà plusieurs condamnations prononcées par le tribunal pour enfants, notamment pour des faits de violences et d’atteintes aux biens. Il faisait également l’objet d’une enquête distincte pour une agression sexuelle présumée sur sa sœur.