SOCIÉTÉ Police-Justice

Attentat déjoué à Paris : un mineur interpellé devant la Bank of America

28 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Attentat déjoué à Paris : un mineur interpellé devant la Bank of America
Attentat déjoué à Paris : un mineur interpellé devant la Bank of America

Une tentative d’attentat a été déjouée dans la nuit de vendredi à samedi dans le 8e arrondissement de Paris, où un individu de 17 ans a été interpellé alors qu’il tentait d’allumer un engin explosif artisanal devant les locaux de la Bank of America, rue La Boétie. L’intervention rapide des policiers, présents pour une mission de sécurisation, a permis d’éviter un passage à l’acte.

Selon les premiers éléments, l’engin était composé d’un bidon contenant un liquide inflammable et d’une charge explosive artisanale. Le suspect a été placé en garde à vue, tandis qu’un second individu présent sur place a pris la fuite. Le parquet national antiterroriste s’est saisi de l’enquête.

Une piste de recrutement via les réseaux sociaux

Le mineur interpellé affirme avoir été recruté via l’application Snapchat et rémunéré à hauteur de 600 euros pour mener cette action. Il aurait été déposé sur les lieux par un tiers en voiture, ce qui laisse envisager l’existence d’un réseau ou de commanditaires en amont.

Cette affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue des autorités face aux risques d’actions violentes sur le territoire, en lien notamment avec les tensions internationales. Les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuels complices et déterminer les motivations exactes derrière cette tentative d’attentat.

Partager

Communauté

Commentaires

Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.