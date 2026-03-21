Angers : perpétuité pour l’auteur d’un triple meurtre en 2022

La cour d’assises du Maine-et-Loire a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité un homme de 36 ans pour le meurtre de trois jeunes hommes à Angers en juillet 2022. Les faits s’étaient déroulés sur une esplanade en bord de Maine, dans un contexte de violences survenues en pleine nuit.

Selon les éléments de l’enquête, l’accusé, sous l’emprise de l’alcool, avait d’abord provoqué des passants avant de quitter les lieux, puis de revenir armé d’un couteau. Il avait alors mortellement frappé trois victimes âgées de 16, 18 et 20 ans, après une altercation initiale.

Une peine maximale malgré une altération du discernement

Lors du procès, la justice a reconnu une altération du discernement au moment des faits, sans pour autant retenir une diminution de responsabilité. Les jurés ont estimé que la gravité des actes justifiait une peine maximale, assortie d’une période de sûreté de 22 ans.

L’accusé a annoncé son intention de faire appel, estimant que cette altération aurait dû entraîner une réduction de peine. Les familles des victimes, elles, ont salué une décision à la hauteur de la violence des faits.