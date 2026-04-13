Ancenis : un adolescent mis en examen après l’agression au couteau d’une lycéenne

Un adolescent de 15 ans a été mis en examen pour tentative d’assassinat après avoir grièvement blessé une lycéenne du même âge dans un établissement d’Ancenis, en Loire-Atlantique. Il a été placé en détention provisoire après avoir reconnu les faits en garde à vue.
L’agression s’est produite vendredi dans l’enceinte du lycée, où la victime a reçu plusieurs coups de couteau, notamment au niveau du thorax, de l’abdomen et de la cuisse. Elle a été hospitalisée, mais son pronostic vital n’était pas engagé.
Une attaque préméditée selon les premiers éléments
Les investigations ont mis en évidence un possible mobile lié à la dégradation des relations entre les deux adolescents. Le parquet évoque un fort ressentiment du suspect envers la victime, ainsi que des éléments laissant penser à une préméditation.
Les enquêteurs ont saisi l’arme utilisée ainsi que d’autres couteaux retrouvés dans les affaires du mis en cause. Celui-ci présentait par ailleurs des fragilités psychologiques déjà identifiées, dans un contexte de recrudescence des agressions à l’arme blanche en milieu scolaire ces derniers mois.
Communauté
Commentaires
Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.
Soyez le premier à commenter cet article.