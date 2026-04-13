Ancenis : un adolescent mis en examen après l’agression au couteau d’une lycéenne

Un adolescent de 15 ans a été mis en examen pour tentative d’assassinat après avoir grièvement blessé une lycéenne du même âge dans un établissement d’Ancenis, en Loire-Atlantique. Il a été placé en détention provisoire après avoir reconnu les faits en garde à vue.

L’agression s’est produite vendredi dans l’enceinte du lycée, où la victime a reçu plusieurs coups de couteau, notamment au niveau du thorax, de l’abdomen et de la cuisse. Elle a été hospitalisée, mais son pronostic vital n’était pas engagé.

Une attaque préméditée selon les premiers éléments

Les investigations ont mis en évidence un possible mobile lié à la dégradation des relations entre les deux adolescents. Le parquet évoque un fort ressentiment du suspect envers la victime, ainsi que des éléments laissant penser à une préméditation.

Les enquêteurs ont saisi l’arme utilisée ainsi que d’autres couteaux retrouvés dans les affaires du mis en cause. Celui-ci présentait par ailleurs des fragilités psychologiques déjà identifiées, dans un contexte de recrudescence des agressions à l’arme blanche en milieu scolaire ces derniers mois.