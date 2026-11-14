Maeva Ghennam, après avoir tenté de dissoudre des injections d’acide hyaluronique pour réduire le volume de ses lèvres, présente un gonflement important nécessitant une hospitalisation. Quelques semaines après la naissance de son fils, l’influenceuse partage son expérience sur les réseaux sociaux, entre inquiétudes et réactions diverses de ses abonnés.

Maeva Ghennam a connu une nouvelle mésaventure avec la médecine esthétique. Ce vendredi, l’ancienne candidate des Marseillais a dévoilé sur les réseaux sociaux son visage transformé, avec des lèvres extrêmement gonflées, après avoir voulu faire dissoudre ses injections d’acide hyaluronique. La jeune femme de 29 ans s’est filmée à l’arrière d’une voiture alors qu’elle se dirigeait vers les urgences. Une réaction particulièrement impressionnante, quelques semaines seulement après la naissance de son premier enfant.

Elle voulait faire dégonfler ses lèvres, c’est tout le contraire qui s’est produit

Habituée des interventions esthétiques, Maeva Ghennam avait décidé de réduire le volume de ses lèvres en faisant retirer une partie des injections d’acide hyaluronique qu’elle avait reçues auparavant. Mais l’intervention ne s’est pas déroulée comme prévu.

Sur les vidéos diffusées sur ses réseaux sociaux, l’influenceuse apparaît avec une bouche considérablement gonflée et un visage dont les traits sont visiblement modifiés. Ses lèvres ont pris un volume inhabituel, au point de rendre son apparence difficilement reconnaissable.

Dans une première vidéo, entourée de proches qui semblent s’amuser de la situation, Maeva Ghennam montre son visage à la caméra. « Regardez, tout le monde est mort de rire », lance-t-elle avant de s’exclamer : « Oh là là, les filles, regardez ! »

Mais le gonflement persiste et la jeune femme finit par prendre la direction des urgences.

Le visage déformé, elle se filme sur le chemin de l’hôpital

Dans une autre vidéo, enregistrée de nuit à l’arrière d’une voiture, Maeva Ghennam apparaît avec un masque chirurgical abaissé sous le menton. Ses lèvres sont toujours extrêmement gonflées.

L’influenceuse s’inquiète notamment de la réaction de ses proches lorsqu’ils découvriront son visage. Elle déclare : « Quand je rentre, ils vont avoir peur de voir leur sœur comme ça. Les gars, ils vont avoir peur. Qu’est-ce qui va se passer quand je rentre ? »

Les images circulent rapidement sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions. Certains internautes expriment leur inquiétude, tandis que d’autres ironisent sur le résultat de cette intervention destinée, à l’origine, à diminuer le volume de ses lèvres.

La jeune femme a expliqué avoir subi une réaction allergique après l’intervention. Les détails de sa prise en charge hospitalière et l’évolution de son état de santé n’ont pas été précisés.

L’hyaluronidase, le produit utilisé pour dissoudre les injections

Pour retirer des injections d’acide hyaluronique, les professionnels de santé peuvent utiliser une enzyme appelée hyaluronidase. Celle-ci permet de dégrader l’acide hyaluronique présent dans les tissus et de réduire progressivement le volume obtenu lors des injections esthétiques.

Cette technique peut néanmoins provoquer des réactions indésirables, notamment des gonflements, des rougeurs et des douleurs. Des réactions allergiques sont également possibles et peuvent nécessiter une prise en charge médicale.

Dans le cas de Maeva Ghennam, le gonflement particulièrement important de ses lèvres a motivé son déplacement vers les urgences. Les images montrent l’ampleur de la réaction, mais ne permettent pas à elles seules d’en déterminer précisément la gravité médicale.

En 2025, Maeva Ghennam avait déjà connu une réaction similaire

Ce n’est pas la première fois que Maeva Ghennam rencontre des complications après avoir tenté de réduire le volume de ses lèvres.

En février 2025, l’influenceuse avait déjà partagé une expérience comparable. Avant une intervention destinée à dissoudre ses injections d’acide hyaluronique, elle avait confié à ses abonnés ses inquiétudes concernant une éventuelle réaction allergique.

Elle expliquait alors : « Je stresse. Là, je vais vraiment bien faire dégonfler, ça y est. En plus, la dernière fois que j’ai dégonflé, j’ai fait une allergie, j’espère que je vais pas faire une allergie, j’ai très peur. »

Ses craintes s’étaient confirmées. Après l’intervention, ses lèvres avaient considérablement gonflé et elle avait expliqué éprouver des difficultés à parler.

« Ça gonfle de plus en plus, j’ai peur », avait-elle écrit, avant de confier dans une autre vidéo : « Les filles, ça va pas du tout. J’arrive pas à parler. »

La jeune femme avait donc déjà été confrontée à ce type de réaction avant les événements de ce vendredi.

Elle avait pourtant annoncé vouloir arrêter les injections esthétiques

Depuis plusieurs années, Maeva Ghennam évoque régulièrement son rapport à la chirurgie et à la médecine esthétique.

En janvier 2022, l’ancienne candidate de télé-réalité avait annoncé vouloir réduire considérablement les interventions et retrouver une apparence plus naturelle.

Elle reconnaissait notamment : « Avant, je faisais trop d’injections. J’avais le visage complètement boursouflé. »

Révélée en 2018 dans Les Marseillais sur W9, Maeva Ghennam a largement documenté ses transformations physiques sur les réseaux sociaux. Son apparence et ses différentes interventions esthétiques ont régulièrement alimenté les discussions parmi ses abonnés.

Cette nouvelle tentative de dissolution des injections montre les difficultés qu’elle rencontre pour revenir sur certaines modifications esthétiques réalisées au fil des années.

Une nouvelle hospitalisation quelques semaines après son accouchement

Cet épisode intervient un peu plus d’un mois après la naissance de son premier enfant. Le 4 octobre, Maeva Ghennam a donné naissance à un petit garçon prénommé Milyan, à Dubaï.

L’accouchement avait été particulièrement difficile et avait nécessité une césarienne en urgence. Le nouveau-né avait ensuite passé trois jours en service de néonatologie avant de retrouver sa mère.

L’influenceuse avait partagé cette expérience avec ses abonnés, évoquant une grossesse compliquée et un accouchement particulièrement douloureux.

Ce vendredi, c’est donc pour une tout autre raison que Maeva Ghennam a repris le chemin de l’hôpital. Après avoir voulu faire diminuer le volume de ses lèvres, la jeune femme a été confrontée à une nouvelle réaction importante, qu’elle a choisi de montrer sans filtre à ses millions d’abonnés.