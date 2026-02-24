Pourquoi Angelina Jolie a tourné une scène nocturne dans un Darty parisien

Sur les images prises en décembre 2024, on aurait pu croire à une virée de dernière minute pour les fêtes. Mais la présence d’Angelina Jolie, tard le soir, dans un magasin Darty à Paris avait une tout autre explication : elle s’inscrivait dans le tournage de Coutures, le drame d’Alice Winocour sorti en salles le 18 février, où la star incarne Maxine Walker, une réalisatrice américaine rattrapée par l’annonce d’un cancer du sein, en pleine Fashion Week.

Un magasin fermé la nuit pour les besoins du film

Au moment des faits, Paris Match avait alimenté la rumeur d’une boutique “privatisée” pour une session shopping. Or, le Huffington Post a ensuite avancé une lecture différente : le magasin aurait été fermé sur ce créneau non pas pour des achats personnels, mais pour permettre le tournage d’une séquence du film.

Dans Coutures, cette halte nocturne prend un sens très concret. Maxine s’y rend avec son compagnon (Louis Garrel) pour acheter une tondeuse, sur recommandation de son chirurgien. L’objet devient un déclencheur narratif : plutôt que d’attendre passivement les effets des traitements, l’héroïne choisit d’anticiper, de reprendre la main sur ce que la maladie va bouleverser.

Une scène pivot sur le corps, le désir et la décision

La séquence ne se limite pas à un symbole. De retour chez elle après l’achat, Maxine partage un moment d’intimité avec son amant, avant de se lever au milieu de la nuit pour passer à l’acte : elle branche la tondeuse et commence à se raser, comme un geste de bascule, une façon d’entrer en combat.

Angelina Jolie a elle-même souligné la portée de cette scène, en évoquant “le désir et la sexualité après l’annonce d’un diagnostic”, dans des propos rapportés dans les notes de production du film. À cet instant, Coutures fait de ce détour dans un magasin d’électroménager un passage décisif : non pas une anecdote people, mais le moment où Maxine cesse de subir et décide d’avancer.