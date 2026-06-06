Miss Israël 2025 dénonce la triche dans la sélection de Miss Israël pour Miss Univers, l’organisation l’écarte

La crise s’aggrave autour du concours Miss Israël 2026. Melanie Shiraz, Miss Israël 2025, a été officiellement écartée par la Miss Israel Organization après avoir dénoncé un manque de transparence dans le processus de sélection de la prochaine représentante israélienne, qui doit représenter Israël à Miss Univers. Dans un communiqué publié vendredi, l’organisation affirme que Melanie Shiraz n’est plus autorisée à la représenter, à parler en son nom ou à agir officiellement pour elle. Une annonce faite alors que Shiraz accuse les organisateurs d’avoir mis en place un processus qu’elle juge manipulé et prédéterminé.

Dans son communiqué, Miss Israel Organization indique « qu’à compter du 5 juin 2026, Melanie Shiraz n’est plus autorisée à représenter, à parler au nom de, ou à agir en qualité officielle pour la Miss Israel Organization. La Miss Israel Organization reste concentrée sur sa mission : autonomiser les femmes, promouvoir l’excellence israélienne sur la scène internationale et sélectionner des représentantes qui incarnent le professionnalisme, l’intégrité, le leadership et le respect des autres. Nous restons fiers du travail accompli pour rétablir la présence d’Israël dans le système Miss Universe et sommes enthousiastes à l’idée de continuer à construire l’avenir de l’organisation L’organisation considère cette affaire comme close et restera concentrée sur le soutien à la prochaine génération de représentantes israéliennes, plutôt que de s’engager dans des différends publics prolongés. »

Melanie Shiraz défend sa crédibilité

Dans un entretien accordé à The Algemeiner, Melanie Shiraz affirme ne pas vouloir céder face aux menaces judiciaires ni aux attaques contre sa crédibilité. Elle dit avoir transmis un ensemble d’éléments destinés à appuyer ses accusations sur le fonctionnement du concours. Selon elle, ses alertes n’auraient pas été accueillies avec transparence, mais avec pression et intimidation : « Tout au long de mon règne, mes préoccupations ont souvent été accueillies non par de la transparence ou de la responsabilité, mais par de la pression, de l’intimidation et des tentatives de contrôler le récit. Voir aujourd’hui des menaces juridiques ressemble donc moins à une volonté sincère d’établir la vérité qu’à la poursuite du comportement même qui m’a poussée à m’exprimer publiquement. »

Des accusations qu’elle dit pouvoir prouver

Melanie Shiraz affirme que ses déclarations ne reposent pas sur des rumeurs. Elle assure disposer de documents, messages écrits, enregistrements, correspondances et communications directes avec les organisateurs : « Mes accusations n’ont jamais été fondées sur des rumeurs ou des spéculations. Elles reposent sur des documents, des messages écrits, des enregistrements, des correspondances et des communications directes provenant des organisateurs eux-mêmes, que je suis en mesure d’étayer. »

Un concours 2026 contesté

Au cœur de ses accusations : la sélection de Miss Israël 2026. Melanie Shiraz affirme qu’il n’y aurait pas de véritable compétition nationale pour désigner la prochaine Miss Israël, censée représenter le pays à Miss Univers. Selon elle, le processus serait manipulé par les organisateurs, qui auraient également exercé des pressions, proféré des menaces et tenté de lui extorquer de l’argent. Elle soutient que certaines candidates auraient été présélectionnées et que la désignation de la gagnante aurait été prévue à l’avance, tout en étant présentée au public comme un concours classique.

Edgar Entertainment au centre de la polémique

La société Edgar Entertainment, basée à Miami et dirigée par Edgar Saakyan, se retrouve au centre du dossier. L’entreprise affirme avoir détenu la licence Miss Universe pour Israël en 2024 et 2025, avant de transférer la franchise à Miss Israel LLC en janvier 2026 dans le cadre d’un accord pluriannuel. The Algemeiner indique avoir demandé à Edgar Entertainment de fournir des documents confirmant cette version, sans obtenir de réponse. Le média affirme également que des documents publics déposés en Floride en mars 2026 présentent Edgar Entertainment LLC comme gestionnaire autorisé de Miss Israel LLC, ce qui laisserait entendre que l’entreprise conserve un rôle de contrôle dans la franchise.

Deux versions irréconciliables

La Miss Israel Organization affirme que l’affaire est close et accuse Melanie Shiraz d’avoir nui à la réputation de la franchise. Melanie Shiraz, elle, maintient ses accusations et assure disposer d’éléments pour les soutenir. La crise se cristallise désormais autour de deux questions : la transparence du processus de sélection de Miss Israël 2026 et le contrôle réel de la franchise chargée de représenter Israël dans le système Miss Universe.