Le rappeur britannique Ghetts a été condamné mardi à 12 ans de prison pour avoir tué un étudiant népalais lors d’un délit de fuite à Londres. L’artiste, de son vrai nom Justin Clarke-Samuel, conduisait dangereusement et avec un taux d’alcoolémie supérieur à la limite autorisée au moment des faits.

Clarke-Samuel, 41 ans, a plaidé coupable en décembre de la mort de Yubin Tamang, un étudiant de 20 ans, survenue l’an dernier dans le nord de Londres. Il a également reconnu avoir conduit sa BMW M5 de manière dangereuse avant l’accident fatal.

Lors de l’audience à l’Old Bailey, le procureur Philip McGhee a indiqué que le rappeur avait consommé de l’alcool avant de prendre le volant. Il aurait grillé des feux rouges et roulé à près de 70 miles par heure (environ 113 km/h) au moment des faits.

Ghetts est une figure reconnue de la scène musicale britannique. Il a été nommé au Mercury Prize 2024 pour son quatrième album studio « On Purpose, with Purpose » et a remporté le prix du meilleur artiste masculin aux MOBO Awards en 2021. Il a également collaboré avec des artistes de renom, dont Ed Sheeran.

La condamnation marque une chute brutale pour l’artiste primé, dont la carrière avait été saluée par la critique et le public. Les autorités n’ont pas signalé d’autres inculpations dans cette affaire.