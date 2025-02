Nouvelles fonctionnalités des écouteurs Beats Powerbeats Pro 2

La marque Beats, appartenant à Apple, a dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil Powerbeats Pro 2, intégrant plusieurs fonctionnalités innovantes, dont un capteur permettant de mesurer le rythme cardiaque.

Selon Beats, ces écouteurs sont équipés de capteurs capables de relever la fréquence cardiaque jusqu’à 100 fois par minute. Grâce à des algorithmes avancés, les données recueillies simultanément des deux oreilles sont analysées afin d’offrir des résultats plus précis. De plus, la synchronisation avec l’application Health de l’iPhone se fait automatiquement.

Ces écouteurs sont également compatibles avec plusieurs applications dédiées aux amateurs de sport et d’activités physiques, comme Nike Run Club pour la course à pied, Peloton et Runna, Slopes pour le ski, ainsi que YaoYao pour les adeptes de la corde à sauter.

Comparés à leurs prédécesseurs, les Powerbeats Pro 2 affichent un poids réduit de 33 % et disposent d’un boîtier plus compact, désormais doté de la charge sans fil.

Conçus pour résister à la transpiration et aux éclaboussures d’eau grâce à la norme IPX4, ces écouteurs offrent jusqu’à 10 heures d’autonomie avec une seule charge. De plus, leur boîtier de rangement intègre une batterie additionnelle, permettant d’atteindre une autonomie totale de 45 heures.