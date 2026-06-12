Frank Michael est mort à 79 ans d’un cancer fulgurant

Le chanteur Frank Michael est décédé à l’âge de 79 ans des suites d’un cancer des poumons fulgurant. Sa fille, Sandra Gabelli, a confirmé la nouvelle en annonçant simplement : « Mon papa est parti. » Le chanteur italo-belge s’est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi.

Sa famille organise un dernier hommage

Sandra Gabelli a indiqué que des visites seront ouvertes à toutes les personnes souhaitant venir lui dire au revoir. Les jours, les heures, le lieu des visites ainsi que les informations concernant la célébration religieuse doivent être communiqués prochainement. Dans son message, elle a souligné l’attachement du public à son père et l’importance que représenterait cette présence pour lui rendre hommage.

Une figure populaire de la variété francophone

De son vrai nom Franco Gabelli, Frank Michael était l’une des voix les plus identifiables de la chanson de charme. Chanteur belge d’origine italienne, il avait construit une carrière à part, loin de l’agitation médiatique permanente, en s’appuyant sur les galas, les tournées et la fidélité d’un public très attaché à son répertoire. Sa carrière avait débuté en 1974 avec un premier 45-tours, Je ne peux vivre sans toi. Le succès s’était ensuite installé durablement, notamment avec Dites-lui que je l’aime, puis avec une série de chansons d’amour devenues emblématiques pour son public.

Des chansons devenues des repères

Frank Michael était connu pour plusieurs titres populaires, dont Toutes les femmes sont belles, Le petit café du grand amour, On a joué, on a perd, Entends ma voix, ou encore Dites-lui que je l’aime. Son répertoire, centré sur l’amour, la tendresse et les déclarations sentimentales, a accompagné plusieurs générations d’auditeurs francophones.

Plus de 50 ans de carrière

Pendant plus d’un demi-siècle, Frank Michael a enregistré de nombreux albums et multiplié les concerts. Son succès reposait sur une relation directe avec son public, construite dans la durée. Moins exposé que d’autres artistes de variété, il avait néanmoins conservé une place solide dans le paysage musical francophone. Avec sa disparition, c’est une voix familière de la chanson populaire qui s’éteint. Une voix associée aux bals, aux salles de spectacle, aux albums familiaux et aux refrains sentimentaux que son public connaissait par cœur.