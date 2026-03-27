Trois ans près sa victoire à l’Eurovision, la suédoise Loreen sort “Wildfire”

Après avoir remporté l’Eurovision 2023 avec Tattoo, Loreen semblait prête à capitaliser immédiatement sur ce succès mondial. Le titre, devenu un véritable phénomène avec des centaines de millions d’écoutes, avait replacé la chanteuse suédoise au sommet de la pop européenne. Pourtant, il aura fallu attendre jusqu’au 27 mars 2026 pour découvrir Wildfire, son troisième album. Un délai inhabituel qui s’explique autant par ses choix artistiques que par un parcours de production mouvementé.

Une artiste qui refuse de se précipiter

Loreen revendique pleinement ce rythme. Dans un entretien accordé à 20 Minutes, elle insiste sur l’importance de respecter son propre tempo créatif : « Pour moi, il est primordial d’arriver au moment opportun […] Si tout n’est pas aligné, ça ne peut pas bien se passer ». Pour elle, sortir un album n’est pas une simple étape commerciale, mais un processus qui doit répondre à une cohérence personnelle et artistique.

Ce positionnement se ressent dans Wildfire. L’album ne cherche pas à reproduire la recette de Tattoo, mais propose une direction plus électronique et immersive. Loreen y privilégie une énergie constante, parfois intense, qui tranche avec l’image plus mystique et introspective qui avait marqué ses précédents projets. Ce choix, moins évident, a sans doute contribué à allonger le temps de gestation.

Un projet freiné par des changements en coulisses

Au-delà de l’exigence artistique, Wildfire a aussi été ralenti par plusieurs réorientations en interne. Après l’Eurovision, Loreen a d’abord poursuivi sa collaboration avec Universal Music, avant de sortir d’autres titres via un label indépendant, Promise Land Recordings. Ces morceaux, un temps présentés comme liés à l’album, ont finalement été écartés.

C’est finalement Polydor France qui accompagne la sortie définitive du projet. Ces changements successifs ont entraîné des ajustements, des retards et une reconstruction partielle de l’album. Résultat : Wildfire arrive bien plus tard que prévu, mais sous une forme que l’artiste estime enfin aboutie.