Tout allait vite pour Linh. Repérée par Gims grâce à des reprises sur les réseaux sociaux, l’autrice-compositrice-interprète de 30 ans aux racines niçoises enchaînait premier album et première tournée, forte de 1,7 million d’abonnés sur TikTok et de 80 millions d’écoutes en streaming selon son label. Puis fin février, en plein concert en Bretagne, tout s’est arrêté. « Ma voix a complètement lâché. Et je ne l’ai pas du tout vu venir », raconte-t-elle à l’AFP. Deux mois de repos vocal strict s’en sont suivis — « je ne pouvais pas prononcer un seul son, même pas tousser, rien du tout », précise-t-elle — avant de pouvoir progressivement réapprendre à chanter.

Du choc à la composition : un silence transformé en ressource

Dans un premier temps, l’épreuve a été difficile à absorber. « Les premiers jours, j’étais sous le choc », confie-t-elle à l’AFP. Mais la chanteuse a rapidement choisi de ne pas subir la situation. « Je me suis dit : est-ce que je vais subir ça ou est-ce que justement je vais accepter et m’en servir ? » Elle s’est rapprochée de son piano, a composé des mélodies sans faire appel à sa voix, et a trouvé dans ce silence contraint « une nouvelle force ». La période de récupération lui a aussi inspiré de nouvelles directions créatives. Elle compare son retour à celui d’un sportif de haut niveau après une blessure : « Quand on enlève le plâtre, on ne doit pas courir un marathon directement. On doit bouger un petit peu la jambe, marcher, trottiner, et ensuite repartir. » Transparente avec son public sur ce qui lui arrivait — malgré la peur d’être oubliée —, elle dit avoir été portée par l’afflux de messages de soutien. « Pour moi, c’était obligé que je sois transparente et, finalement, on me l’a très bien rendu », dit-elle à l’AFP. Linh prévoit de retrouver son public lors des prochains festivals.