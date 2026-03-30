La chanteuse grecque Marinella, figure de l’Eurovision 1974, est morte

Une voix emblématique de la musique grecque s’est éteinte. Marinella, immense figure de la chanson populaire en Grèce, est décédée le 28 mars 2026 à l’âge de 87 ans, comme l’a annoncé sa famille dans un communiqué relayé notamment par l’AFP. « C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons la perte de Marinella (…) qui s’est éteinte à son domicile », ont-ils précisé, confirmant la disparition de celle qui avait marqué plusieurs générations.

Une carrière exceptionnelle et une icône nationale

Née Kyriaki Papadopoulou en 1938, Marinella a connu une carrière particulièrement longue, s’étendant de 1956 à 2024. Elle s’est imposée comme l’une des voix les plus populaires en Grèce et à Chypre, mais aussi au-delà, grâce à son interprétation de la chanson traditionnelle grecque. Son nom reste également associé à l’Eurovision, où elle avait représenté la Grèce en 1974 avec le titre Krasi, thalassa ke t’agori mou, lors de l’édition remportée par le groupe suédois ABBA.

Sa disparition a suscité une vive émotion dans son pays. Le Premier ministre grec Kyriákos Mitsotákis a salué une artiste inoubliable, écrivant que « la voix de la Grande Dame de la chanson grecque s’est éteinte », tout en soulignant que ses chansons continueront de vivre dans la mémoire collective.

Une fin de vie marquée par un grave accident sur scène

La santé de la chanteuse s’était brutalement dégradée en septembre 2024, lorsqu’elle avait été victime d’un accident vasculaire cérébral en plein concert à l’Odéon antique d’Athènes, au pied de l’Acropole. Cet épisode, largement relayé à l’époque, avait profondément marqué le public. Hospitalisée plusieurs mois et placée en soins intensifs, elle n’était jamais remontée sur scène.

Depuis cet événement, son état de santé inquiétait, rendant sa disparition redoutée. Avec Marinella disparaît une figure majeure de la culture grecque, dont la voix et le parcours auront accompagné l’histoire musicale du pays pendant près de sept décennies.