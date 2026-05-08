Eurovision 2026 : la Finlande autorisée à jouer du violon en live pour la première fois depuis 1998

C’est une exception sans précédent depuis près de trente ans. Les représentants de la Finlande à l’Eurovision 2026, Linda Lampenius et Pete Parkkonen, ont obtenu de l’Union européenne de radio-télévision l’autorisation de jouer du violon en direct sur la scène de la Wiener Stadthalle de Vienne, aussi bien lors de la demi-finale de mardi que de la grande finale du 16 mai. Depuis l’édition de Jérusalem en 1999, tous les instruments sont diffusés en playback, seuls les chanteurs se produisant en live. La dernière fois qu’un instrument avait été joué en direct sur la scène de l’Eurovision remonte à 1998. Le duo finlandais, grand favori des bookmakers avec leur chanson Liekinheitin (« Lance-flammes »), avait fait cette demande depuis plusieurs semaines, estimant que l’instrument était indissociable de la chanson.

Un Galliano de 1781 sur scène, un dialogue entre deux voix

« La chanson a été écrite comme un duo entre un violon et une voix. Ce sont deux voix, qui racontent une histoire différemment », explique Linda Lampenius à 20 Minutes. La violoniste de 56 ans, dont le nom est bien connu dans le monde de la musique classique pour ses collaborations avec de nombreux artistes dont Céline Dion, a confié à 20 Minutes qu’elle jouerait avec son violon Galliano de 1781. « Si j’avais dû me contenter de jouer en playback, je n’aurais pas pris ce risque et j’aurais joué avec une copie d’un Guarneri », précise-t-elle. Cette autorisation exceptionnelle a suscité des réactions contrastées dans les coulisses du concours, certaines délégations estimant la règle appliquée de façon inégale. Les organisateurs ont indiqué jeudi qu’ils examineraient les éventuelles demandes similaires d’autres délégations. « Tout le monde devrait avoir ce droit », a réagi Linda Lampenius à 20 Minutes, soulignant que le duo n’avait « pas fait ça pour porter préjudice aux autres ».

Liekinheitin, une chanson en finnois sur l’amour qui souffle le chaud et le froid

Composée autour du désarroi d’un homme amoureux d’une femme qui prend ses distances, Liekinheitin est chantée intégralement en finnois, un choix assumé par le duo. « Il est plus facile de parler de vos sentiments, notamment amoureux, dans votre langue natale », explique Pete Parkkonen à 20 Minutes. Linda Lampenius établit d’ailleurs un parallèle avec la chanson française Monroe : « En anglais, elle ne serait pas si bonne. Elle devait être en français. » Premiers dans les pronostics des bookmakers, les deux artistes assurent que cette position les « booste » plutôt qu’elle ne les stresse. Réponse lors de la finale du 16 mai.