Chappell Roan critiquée par le footballeur Jorginho après un incident avec sa belle-fille au Brésil

En déplacement à São Paulo pour le festival Lollapalooza Brasil, la chanteuse américaine Chappell Roan s’est retrouvée mêlée à une controverse inattendue impliquant le footballeur Jorginho et sa famille. À l’origine de l’affaire, un incident survenu dans un hôtel, dont les versions divergent, et qui a rapidement pris une ampleur médiatique et politique.

Un incident contesté entre la famille de Jorginho et l’entourage de la chanteuse

Selon le récit publié par Jorginho sur Instagram, sa femme Catherine Harding et sa belle-fille de 11 ans prenaient leur petit-déjeuner dans le même hôtel que l’artiste lorsque la jeune fille aurait simplement souri à la chanteuse. Le joueur affirme alors qu’un agent de sécurité serait intervenu de manière agressive, reprochant à l’enfant un comportement déplacé et la laissant en pleurs.

La chanteuse a réagi le lendemain, également sur Instagram, en livrant une version différente. Elle assure ne pas avoir vu la famille du footballeur et affirme que l’agent incriminé ne faisait pas partie de sa sécurité personnelle. Elle a toutefois présenté ses excuses, déclarant être « désolée » si la situation a pu mettre mal à l’aise la mère et l’enfant, tout en jugeant « injuste » que de mauvaises intentions leur aient été prêtées.

Une polémique amplifiée jusqu’à la sphère politique

L’affaire a pris une tournure inattendue lorsque le maire de Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, a réagi publiquement en annonçant que Chappell Roan ne serait pas invitée à se produire dans la série de concerts « Todo Mundo no Rio » pendant son mandat. Dans le même message, il a proposé à la belle-fille de Jorginho d’être invitée d’honneur lors d’un prochain événement.

De son côté, Catherine Harding a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de sa fille assistant à un autre concert du festival, expliquant qu’elles avaient préféré ne pas se rendre à celui de la chanteuse américaine après l’incident.