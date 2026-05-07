Billie Eilish en 3D par James Cameron : une immersion bluffante, un montage qui frustre

Hit Me Hard And Soft : The Tour Live in 3D sort au cinéma les 7 et 10 mai 2026 — une date supplémentaire ayant été ajoutée face à des séances affichant déjà complet. Le film de concert, coréalisé par James Cameron et Billie Eilish elle-même, capte quatre soirées de la tournée de la chanteuse de 24 ans à la Co-op Live de Manchester, la plus grande salle de concert du Royaume-Uni. Le show d’1h40 est restitué dans son intégralité, entrecoupé de séquences en coulisses et d’interviews révélant la vision créative de l’artiste. La promesse était grande : une star mondiale, un réalisateur triplement oscarisé et une technologie 3D inédite de captation live.

Une 3D au service de l’immersion, des plans sur scène vraiment novateurs

Visuellement, l’ensemble est grandiose. La 3D offre une profondeur de champ réelle, sans effets agressifs — ce sont les spectateurs qui pénètrent dans l’image plutôt que l’inverse. Les plans les plus intéressants sont ceux filmés depuis le point de vue de Billie Eilish elle-même : on découvre par exemple qu’au démarrage du show, depuis sa boîte recouverte d’écrans, elle voit le public sans être vue, peut distinguer les visages et les émotions des fans au premier rang. Ces perspectives inédites donnent une vraie valeur ajoutée au format. Cameron se met entièrement au service de son sujet sans chercher à imposer son style, ce qui transparaît dans une complicité artistique palpable.

Un montage trop saccadé qui nuit à l’émotion

Le principal défaut du film n’est pas la 3D — c’est le montage. Les plans changent toutes les trois secondes, alternant entre vues aériennes, plans sur les fans, gros plans sur l’artiste et séquences avec les musiciens. Lors des premières chansons, cette agitation empêche d’apprécier la beauté des images et casse l’énergie du show. C’est au contraire lorsque la caméra s’attarde longuement sur Billie Eilish — notamment pendant les ballades TV ou What Was I Made For ? — que l’émotion trouve enfin à s’installer. Les passages en coulisses apportent un supplément d’âme mais interrompent parfois le flux d’un concert dont la force principale réside dans la seule présence scénique de l’artiste : pas de danseurs, pas de costumes tape-à-l’œil, juste une voix et une présence qui n’ont besoin de rien d’autre.