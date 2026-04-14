À Gênes, Charlotte de Witte fait danser 20 000 personnes en plein centre-ville

La scène techno a pris possession du cœur historique de Gênes le temps d’une soirée. Samedi 11 avril, la Piazza Matteotti, située face au Palazzo Ducale, s’est transformée en immense piste de danse à ciel ouvert pour accueillir un DJ set de Charlotte de Witte. L’événement a rassemblé une foule impressionnante, estimée à plus de 20 000 personnes au total, mêlant amateurs d’électro, habitants, touristes et familles.

Une place historique transformée en dancefloor géant

Dès la fin d’après-midi, l’organisation avait anticipé une forte affluence, avec des accès filtrés et des dispositifs de sécurité installés plusieurs heures avant le début du set, lancé vers 19 heures. Selon la municipalité, environ 8 000 personnes occupaient simultanément la place à tout moment, tandis que le flux continu de visiteurs a fait grimper la fréquentation globale bien au-delà.

La diversité du public a marqué la soirée. Loin d’un événement réservé aux seuls habitués des clubs, le rassemblement a attiré un public intergénérationnel. Des jeunes aux familles en passant par les curieux de passage, tous se sont retrouvés dans une ambiance festive, transformant le centre-ville en une sorte de rave urbaine à grande échelle.

Une opération culturelle et politique pour dynamiser la ville

Invitée à l’initiative de la maire de Gênes, Silvia Salis, la DJ belge a salué une expérience marquante. Sur ses réseaux sociaux, elle a confié ne pas trouver les mots pour décrire la soirée, évoquant un public “de tous âges” uni par la musique et une atmosphère de partage rare.

L’événement s’inscrit dans une stratégie plus large de la municipalité pour redynamiser la ville, notamment sur le plan culturel et touristique. L’objectif affiché est de proposer des initiatives capables d’attirer un nouveau public dans une cité souvent perçue comme vieillissante. Après des années marquées par des difficultés, dont l’effondrement du pont Morandi en 2018, Gênes cherche ainsi à renouveler son image, en misant sur des événements populaires et fédérateurs.