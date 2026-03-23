Tours : l’écologiste Emmanuel Denis conserve la mairie

Le maire sortant Emmanuel Denis a été réélu à Tours à l’issue du second tour des élections municipales, avec 47,20 % des suffrages. Le candidat écologiste devance le divers droite Christophe Bouchet, qui recueille 43,86 %, tandis que le représentant du Rassemblement national, Aleksandar Nikolic, obtient 8,94 %.

Arrivé en tête dès le premier tour avec un peu plus de 34 % des voix, Emmanuel Denis confirme ainsi son ancrage local malgré un second tour plus serré. La tentative de rapprochement entre la droite et le RN n’a pas abouti, Christophe Bouchet ayant refusé toute alliance, ce qui a contribué à maintenir une triangulaire décisive.

Cette réélection permet aux écologistes de conserver une grande ville stratégique, dans un scrutin marqué par une recomposition politique et des rapports de force resserrés au second tour.