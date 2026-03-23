Rodez : Stéphane Mazars renverse le maire sortant

Le député Renaissance Stéphane Mazars a remporté la mairie de Rodez en s’imposant au second tour face au maire sortant Christian Teyssèdre, mettant fin à près de deux décennies de gestion municipale. Dans une triangulaire, il recueille 49,12 % des voix, contre 39,27 % pour son adversaire et 11,61 % pour le candidat de gauche Florian Monteillet.
Cette victoire s’est dessinée grâce à une stratégie d’alliance entre les deux tours, avec la fusion de sa liste avec celle de Sarah Vidal, arrivée troisième au premier tour. Ce rassemblement lui a permis de creuser l’écart dans un scrutin initialement incertain.
La campagne a également été marquée par une polémique de fin de course, après l’annonce par Christian Teyssèdre d’aides financières pour les familles d’élèves. Une mesure vivement critiquée par Stéphane Mazars, qui y voyait une tentative d’influence sur les électeurs, tandis que le maire sortant assumait pleinement sa proposition.
Communauté
Commentaires
Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.
Soyez le premier à commenter cet article.