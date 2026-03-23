Rodez : Stéphane Mazars renverse le maire sortant

Le député Renaissance Stéphane Mazars a remporté la mairie de Rodez en s’imposant au second tour face au maire sortant Christian Teyssèdre, mettant fin à près de deux décennies de gestion municipale. Dans une triangulaire, il recueille 49,12 % des voix, contre 39,27 % pour son adversaire et 11,61 % pour le candidat de gauche Florian Monteillet.

Cette victoire s’est dessinée grâce à une stratégie d’alliance entre les deux tours, avec la fusion de sa liste avec celle de Sarah Vidal, arrivée troisième au premier tour. Ce rassemblement lui a permis de creuser l’écart dans un scrutin initialement incertain.

La campagne a également été marquée par une polémique de fin de course, après l’annonce par Christian Teyssèdre d’aides financières pour les familles d’élèves. Une mesure vivement critiquée par Stéphane Mazars, qui y voyait une tentative d’influence sur les électeurs, tandis que le maire sortant assumait pleinement sa proposition.