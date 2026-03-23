Polynésie : une participation de 26,82 % à 12h

La mobilisation électorale se confirme en Polynésie française pour le second tour des municipales. À midi, le taux de participation atteignait 26,82 %, soit près de trois points de plus que lors du premier tour, traduisant un regain d’intérêt des électeurs pour ce scrutin décisif.

Dès les premières heures de la journée, la tendance était à la hausse, avec 14,5 % de votants à 9 heures contre 12,78 % une semaine plus tôt. Cette dynamique se retrouve dans de nombreuses communes, en particulier dans les archipels éloignés où la participation progresse nettement.

Une fracture territoriale persistante

Le scrutin met en évidence des écarts marqués entre zones urbaines et communes isolées. Dans les petites communes, la mobilisation est souvent plus forte, certaines enregistrant des taux de participation doublés par rapport au premier tour à la mi-journée. À l’inverse, dans des centres urbains comme Papeete, la progression reste plus modérée.

Dans plusieurs communes, la configuration électorale reste très ouverte, avec duels, triangulaires voire quadrangulaires, ce qui favorise l’expression d’un « vote utile ». Ce phénomène, particulièrement présent dans le paysage politique local, pourrait jouer un rôle déterminant dans l’issue du scrutin.