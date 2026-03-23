Participation en hausse en Guadeloupe pour le second tour des municipales à 17h

La mobilisation des électeurs progresse en Guadeloupe à l’occasion du second tour des élections municipales. À 17 heures, 49,81 % des inscrits s’étaient rendus aux urnes, soit une hausse de 3,5 points par rapport au premier tour (46,31 %) et un niveau également supérieur à celui enregistré en 2020 à la même heure.

Cette dynamique s’était déjà amorcée dès la mi-journée, avec 21,37 % de participation à midi contre 17,95 % une semaine plus tôt, confirmant un regain d’intérêt pour ce second tour dans l’archipel.

Des disparités locales marquées

Certaines communes affichent une mobilisation particulièrement élevée. À La Désirade, la participation a atteint plus de 74 % en fin d’après-midi, bien au-dessus de la moyenne départementale. À l’inverse, d’autres territoires restent proches de 50 %, comme Goyave ou Trois-Rivières.

Au total, 30 listes sont en compétition dans les 12 communes concernées par ce second tour, dont les résultats étaient attendus dans la soirée après la fermeture des bureaux de vote à 18 heures.