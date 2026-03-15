Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Toulon, la députée RN Laure Lavalette arrive largement en tête du premier tour avec environ 39,5 % des suffrages selon les premières estimations Toluna Harris Interactive pour M6 et RTL. Elle devance nettement la maire sortante Josée Massi, créditée de 29,6 %. Le sénateur LR Michel Bonnus atteint 17,3 % et pourrait se maintenir au second tour, tandis que la candidate de gauche Magali Brunel recueille 8 % et l’insoumise Isaline Cornil 5 %. Dans cette ville du Var de près de 180 000 habitants, dirigée dans les années 1990 par le Front national, le RN espère reprendre la mairie, même si les équilibres du second tour restent incertains.