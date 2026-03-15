Politique Municipales 2026

Municipales Toulon : Laure Lavalette (RN) largement en tête du premier tour

15 mars 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Municipales Toulon : Laure Lavalette (RN) largement en tête du premier tour RN
Municipales Toulon : Laure Lavalette (RN) largement en tête du premier tour

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Toulon, la députée RN Laure Lavalette arrive largement en tête du premier tour avec environ 39,5 % des suffrages selon les premières estimations Toluna Harris Interactive pour M6 et RTL. Elle devance nettement la maire sortante Josée Massi, créditée de 29,6 %. Le sénateur LR Michel Bonnus atteint 17,3 % et pourrait se maintenir au second tour, tandis que la candidate de gauche Magali Brunel recueille 8 % et l’insoumise Isaline Cornil 5 %. Dans cette ville du Var de près de 180 000 habitants, dirigée dans les années 1990 par le Front national, le RN espère reprendre la mairie, même si les équilibres du second tour restent incertains.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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