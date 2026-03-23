Politique Municipales 2026

Municipales Nice : Christian Estrosi reconnaît sa défaite et évoque « d’autres défis »

23 mars 2026 1 minute de lecture PAR Noe Tifault
Municipales Nice : Christian Estrosi reconnaît sa défaite et évoque « d’autres défis »
Municipales Nice : Christian Estrosi reconnaît sa défaite et évoque « d’autres défis »

Lundi matin, Entrevue revient sur les résultats des élections municipales et les principaux enseignements du scrutin à travers les villes de France.

À Nice, le maire sortant Christian Estrosi a reconnu sa défaite à l’issue du scrutin. Dans une déclaration marquée par l’émotion, il a indiqué vouloir « songer à d’autres défis », affirmant : « Je vous dis au revoir, mais je ne vous dis pas adieu ». L’ancien édile a également évoqué sa volonté de prendre du recul et de se consacrer davantage à sa famille, tout en assurant que son attachement à la ville resterait intact.

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