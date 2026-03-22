Municipales Montpellier : Michaël Delafosse réélu avec 50 % des voix

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Montpellier, le maire sortant d’union de la gauche Michaël Delafosse est donné vainqueur avec 50 % des voix selon des estimations. Il devance Nathalie Oziol (LFI) et Mohed Altrad (divers centre), tous deux crédités de 25 %, et conserverait ainsi la tête de la ville.