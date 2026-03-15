Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Meaux, le maire sortant Jean-François Copé (Les Républicains) a revendiqué sa victoire dès le premier tour de l’élection municipale, selon des déclarations faites à l’AFP. L’ancien ministre et ancien président de Les Républicains dirige la ville de Seine-et-Marne depuis 1995 et décrocherait ainsi un nouveau mandat à la tête de la commune.