Politique Municipales 2026

Municipales Meaux : Jean-François Copé revendique sa victoire dès le premier tour

15 mars 2026 1 minute de lecture PAR Noe Tifault
Municipales Meaux : Jean-François Copé revendique sa victoire dès le premier tour
Municipales Meaux : Jean-François Copé revendique sa victoire dès le premier tour

Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

À Meaux, le maire sortant Jean-François Copé (Les Républicains) a revendiqué sa victoire dès le premier tour de l’élection municipale, selon des déclarations faites à l’AFP. L’ancien ministre et ancien président de Les Républicains dirige la ville de Seine-et-Marne depuis 1995 et décrocherait ainsi un nouveau mandat à la tête de la commune.

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