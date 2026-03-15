Ce dimanche soir, Entrevue suit en direct la soirée électorale des élections municipales. Tout au long de la soirée, nous publierons les résultats qui tombent dans les villes de France.

Quelques minutes après la publication des premiers résultats du premier tour, le président du RN Jordan Bardella a salué une participation en hausse, estimant que « les Français ont été au rendez vous de leurs responsabilités ». L’eurodéputé s’est également félicité de la réélection dès le premier tour de plusieurs maires sortants du RN et a appelé les élus à « prendre leurs responsabilités » pour le second tour. « Partout où le contexte local le permet, le RN tendra la main aux listes de droite sincère et à tous ceux qui refusent le désordre de l’extrême gauche et la dilution dans le macronisme », a déclaré le chef de file du parti, invitant les électeurs à empêcher « la victoire de l’extrême gauche » lors du second tour.