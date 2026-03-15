Une nouvelle polémique a touché la ville de Nice hier, à la veille du premier tour de l’élection municipale. Des bulletins de vote ont été endommagés samedi en raison de fortes intempéries, ont indiqué la préfecture des Alpes-Maritimes et la municipalité. L’incident se serait produit durant le transport du matériel électoral entre le lieu de stockage et les bureaux de vote.

Dans un communiqué, la mairie a expliqué que l’incident était lié aux conditions météorologiques. « Suite aux fortes intempéries survenues lors de l’acheminement entre le lieu de stockage et les bureaux de vote, certains bulletins de vote ont été endommagés. Les services de la Ville de Nice ont immédiatement procédé à une vérification de l’ensemble des bulletins », a indiqué la municipalité.

Selon les premières estimations communiquées par la préfecture des Alpes-Maritimes dans la soirée de samedi, entre 20% et 25% des bulletins seraient devenus inutilisables à cause de l’eau.

Une réimpression en urgence avant l’ouverture des bureaux de vote ce dimanche

Dès que l’incident a été signalé, la commission départementale de contrôle des élections s’est rendue sur place afin d’évaluer la situation et de vérifier les conditions de préparation du scrutin. La préfecture a précisé que des mesures avaient immédiatement été prises pour assurer la continuité du processus électoral.

La municipalité assure de son côté que les bulletins endommagés seront remplacés à temps. « L’ensemble des bulletins endommagés sera réimprimé d’ici ce (samedi) soir et réacheminé vers les bureaux de vote avant leur ouverture prévue demain (dimanche) à 8 h », a indiqué la mairie. Elle précise également avoir « demandé aux imprimeurs de relancer l’impression des bulletins, en accord avec les candidats concernés ».

À ce stade, les autorités assurent que la tenue du scrutin n’est pas remise en cause. La ville de Nice compte environ 220 000 électeurs inscrits, qui sont appelés à voter ce dimanche lors du premier tour.