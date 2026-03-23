Guyane : le taux de participation atteint 47 % contre 39 % au premier tour à 17h

La mobilisation progresse nettement en Guyane à l’occasion du second tour des élections municipales. À 17 heures, le taux de participation atteignait 47 %, contre 39 % au premier tour, confirmant une dynamique de participation plus forte dans les six communes encore en lice.

Dès la mi-journée, cette tendance était perceptible avec 18 % de votants à midi, soit quatre points de plus qu’au premier tour. Sur le terrain, cette hausse s’est traduite par une affluence soutenue dans de nombreux bureaux de vote, parfois marquée par des files d’attente.

Une mobilisation variable selon les communes

Dans plusieurs communes, la participation dépasse largement la moyenne. À Maripasoula ou Mana, elle approche ou dépasse les 68 à 70 %, tandis qu’à Saint-Laurent-du-Maroni elle franchit les 60 %. À Kourou, certaines estimations locales montrent également une progression significative du nombre de votants.

Les procurations ont aussi joué un rôle clé dans ce scrutin, avec des niveaux élevés observés dans plusieurs territoires. Alors que les bureaux ont fermé en fin de journée, le dépouillement a débuté dans un contexte de forte mobilisation, laissant présager des résultats serrés.