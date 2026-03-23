Égalité totale aux municipales, une maire désignée par l’âge

Scène rare lors des municipales à Val-de-Scie, en Seine-Maritime : les deux listes en lice ont obtenu exactement le même nombre de voix, avec 642 suffrages chacune. Un cas d’égalité parfaite qui a nécessité l’application du code électoral pour départager les candidats.

Faute de différence de voix, c’est en effet l’âge qui a tranché, conformément à l’article L253. La candidate la plus âgée, Adèle Bourgis, a ainsi été déclarée élue maire de la commune.

Une règle méconnue mais prévue par la loi

Ce type de situation, exceptionnel dans une élection, est néanmoins encadré juridiquement. Lorsque deux listes arrivent strictement à égalité, la législation prévoit que le candidat le plus âgé l’emporte automatiquement.

Ce dénouement illustre à la fois la rareté de tels résultats et l’importance des règles électorales pour garantir une issue claire, même dans les cas les plus inattendus.