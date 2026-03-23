Politique Municipales 2026

Châtellerault : victoire surprise Anne-Florence Bourat pour la droite après une spectaculaire remontée

23 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Châtellerault : victoire surprise Anne-Florence Bourat pour la droite après une spectaculaire remontée
Châtellerault : victoire surprise Anne-Florence Bourat pour la droite après une spectaculaire remontée

Renversement inattendu à Châtellerault, dans la Vienne. Arrivée seulement quatrième au premier tour avec moins de 15 % des voix, Anne-Florence Bourat (divers droite) a réussi à s’imposer au second tour dans une quadrangulaire très ouverte.

Grâce à une alliance avec le candidat MoDem, pourtant cinquième au premier tour, elle l’emporte avec 27,30 % des suffrages, devançant de peu le Rassemblement national (25,92 %). Cette configuration éclatée a favorisé une victoire à faible score, illustrant une recomposition locale marquée.

Ce scénario de « remontada » rare souligne l’importance des fusions de listes entre les deux tours, qui ont totalement rebattu les cartes dans cette commune.

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