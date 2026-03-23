Amiens : la gauche reprend la mairie dans une quadrangulaire serrée

La ville d’Amiens bascule à gauche à l’issue des municipales, avec la victoire du socialiste Frédéric Fauvet. Dans un scrutin à quatre listes particulièrement disputé, il s’impose avec 37,71 % des voix, devançant de peu le candidat centriste Hubert de Jenlis (35,71 %).
Derrière, le candidat du Rassemblement national Damien Toumi recueille 14,33 %, tandis que la candidate sans étiquette Julia Bellina obtient 12,25 %.
Une victoire relative mais décisive
Cette quadrangulaire a fragmenté les voix et rendu l’issue incertaine jusqu’au bout. Avec une majorité relative, Frédéric Fauvet parvient néanmoins à tirer son épingle du jeu et à offrir à la gauche la capitale picarde.
Ce basculement illustre une recomposition locale, où la dispersion des candidatures a joué un rôle clé dans le résultat final.
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