À Créteil, Laurent Cathala reconduit pour un neuvième mandat

Le maire socialiste de Créteil, Laurent Cathala, a été réélu avec 50,65 % des voix, prolongeant une longévité politique exceptionnelle à la tête de la préfecture du Val-de-Marne qu’il dirige sans interruption depuis 1977. À 80 ans, l’édile entame ainsi un neuvième mandat consécutif.

Il devance nettement ses adversaires, le candidat UDI Sylvain Thézard (26,46 %) et l’Insoumis Abdoulbar Djaffar (22,85 %), confirmant son ancrage local solide malgré une concurrence plurielle.

Une longévité politique rare

Cette réélection illustre la stabilité politique de Créteil, où Laurent Cathala reste une figure centrale depuis près d’un demi-siècle. Malgré les évolutions du paysage politique national, le maire sortant conserve une base électorale fidèle.

La présence de plusieurs listes au premier tour, dont une candidature de droite retirée entre les deux tours, n’a pas empêché sa réélection dès ce scrutin, consolidant encore un peu plus sa place parmi les élus locaux les plus durables en France.