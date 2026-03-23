À Bègles, les écologistes perdent un bastion historique

Coup dur pour les écologistes en Gironde : la ville de Bègles, longtemps symbole de leur implantation locale, bascule à droite à l’issue d’un scrutin extrêmement serré. Le maire sortant Clément Rossignol Puech est battu par Christian Bagate, qui s’impose avec 51 % des voix contre 49 %.

Cette défaite marque la fin d’un cycle politique dans cette commune, ancien fief de Noël Mamère, figure emblématique de l’écologie politique en France.

Une bascule au terme d’un duel serré

Le résultat, joué à quelques voix près, témoigne d’un rapport de force très équilibré entre les deux camps. Malgré son ancrage local, le maire sortant n’a pas réussi à conserver son siège face à une opposition mobilisée.

Ce basculement illustre les recompositions en cours dans plusieurs villes, où les équilibres politiques traditionnels sont de plus en plus contestés.