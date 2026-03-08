Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré s’être entretenu avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane au sujet de la situation au Moyen-Orient et du conflit impliquant l’Iran. L’échange intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la région, marquée par des attaques de drones et une escalade militaire.

Dans un message publié sur la plateforme Telegram, le dirigeant ukrainien a indiqué avoir discuté avec le prince héritier des développements récents et des menaces sécuritaires liées aux drones utilisés dans les conflits actuels. Zelensky a notamment souligné l’expérience acquise par l’Ukraine dans la lutte contre les drones iraniens.

« L’Ukraine combat les “Shaheds” depuis des années, et tout le monde reconnaît qu’aucun autre pays au monde ne possède une telle expérience », a-t-il affirmé, faisant référence aux drones de conception iranienne utilisés massivement par la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine.

Le président ukrainien a réitéré la disponibilité de Kiev pour partager cette expertise avec ses partenaires internationaux confrontés à des attaques similaires. Selon lui, l’expérience acquise par l’armée ukrainienne dans l’interception et la neutralisation de ces drones pourrait être utile à d’autres pays de la région.

Depuis le début de l’invasion russe à grande échelle, l’Ukraine est régulièrement ciblée par des drones de type Shahed, qui ont été utilisés pour frapper des infrastructures énergétiques et des zones urbaines. Les forces ukrainiennes ont développé plusieurs méthodes pour les intercepter, allant des systèmes de défense aérienne aux drones intercepteurs.

L’échange entre Zelensky et Mohammed ben Salmane s’inscrit dans une série de contacts diplomatiques entre Kiev et les États du Golfe, alors que la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient se rejoignent autour de l’utilisation croissante de drones dans les conflits contemporains.