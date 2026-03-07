Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu vendredi sur la ligne de front dans l’est de l’Ukraine, au moment où Kiev et Moscou achevaient un important échange de prisonniers de guerre. Au total, les deux pays ont chacun libéré 500 soldats lors d’une opération étalée sur deux jours.

Lors de cette visite, le chef de l’État ukrainien s’est rendu auprès de troupes déployées près des villes de Druzhkivka et de Kostiantynivka, situées dans la région de Donetsk. Cette zone de l’est du pays est l’un des principaux foyers de combats, où les forces russes ont concentré leurs effectifs en vue d’une possible offensive de printemps.

Volodymyr Zelensky a décoré plusieurs soldats engagés dans la défense de ces positions et a salué leur rôle stratégique dans la résistance ukrainienne. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne Telegram, il a souligné l’importance de la solidité du front oriental pour l’avenir du conflit.

« C’est important non seulement du point de vue de la défense de notre État sur le champ de bataille, mais c’est aussi très important sur le plan géopolitique », a déclaré le président ukrainien aux soldats de la 28e brigade mécanisée indépendante. « Plus nous serons forts à l’Est, plus nous serons forts dans le processus de négociations », a-t-il ajouté.

L’échange de prisonniers a été réalisé avec la médiation des États-Unis et des Émirats arabes unis. Ce type d’accord humanitaire reste l’un des rares domaines dans lesquels Kiev et Moscou parviennent encore à coopérer malgré la poursuite des combats.

Depuis plusieurs mois, l’Ukraine et la Russie ont également mené plusieurs séries de discussions diplomatiques, encouragées notamment par l’administration du président américain Donald Trump. Ces pourparlers visent à explorer une issue politique à une guerre qui dure désormais depuis cinq ans.