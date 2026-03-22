Zelensky appelle à maintenir la pression sur Moscou avant de nouveaux pourparlers avec Washington

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté ses alliés occidentaux à renforcer et maintenir les sanctions contre la Russie, à la veille d’une nouvelle phase de discussions avec les États-Unis visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Alors que des délégations ukrainiennes et américaines poursuivent leurs échanges, Zelensky a insisté sur la nécessité de ne pas relâcher la pression sur Moscou, estimant que les sanctions restent un levier essentiel dans le rapport de force.

Ces discussions interviennent dans un contexte de conflit prolongé, entamé il y a quatre ans avec l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, et qui continue de peser lourdement sur la sécurité européenne et la stabilité internationale.

Parallèlement aux efforts diplomatiques, les autorités ukrainiennes cherchent à consolider leur position politique interne. Un ancien haut gradé de l’armée s’est notamment opposé à l’organisation d’élections en période de guerre, soulignant les difficultés sécuritaires et logistiques dans un pays en conflit.

Les pourparlers entre Kiev et Washington visent à avancer vers un règlement du conflit, même si aucun progrès majeur n’a encore été annoncé à ce stade.

Dans ce contexte, Zelensky mise sur l’unité de ses partenaires internationaux pour maintenir la pression économique et politique sur la Russie, condition qu’il juge indispensable à toute perspective de négociation durable.